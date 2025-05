Illegale Deponie: Den Anrainern stinkt es gewaltig

Unmengen an Bauschutt, ausrangierte Möbel, verdorbene Lebensmittel und gebrauchte Farbkübel. Das Grundstück Am Krautgarten in der Donaustadt ist völlig vermüllt. Ein Anrainer, der anonym bleiben will, ärgert sich: „Der Zustand hier wird immer schlimmer. Diese Ablagerung ist nicht nur ein unschöner Anblick, sondern auch eine ernsthafte Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit der Anwohner.“