Acht Monate nach Unglück soll Probebetrieb starten

Eine fatale Explosion, Gas-Austritt, ein Toter! Seit dem verhängnisvollen Morgen des 2. Juni 2021 steht die Produktion in der Halleiner Zellstofffabrik AustroCel still. Im Februar soll es nun endlich wieder losgehen. Die Ermittlungen gegen die Geschäftsführung dauern an. Viele Details der Tragödie sind weiterhin unklar.