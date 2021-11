AustroCel produziert ab Jänner wieder

Genau ein halbes Jahr nach dem Gasunfall in der Firma AustroCel in Hallein (Tennengau), bei dem ein Arbeiter ums Leben gekommen ist, hat das Unternehmen am Dienstag die geplante Wiederinbetriebnahme des Werks bekanntgegeben. Im kommenden Jänner sollen die Maschinen wieder hochgefahren und die Zellstofferzeugung aus Nadelholz begonnen werden. Ab Ende Februar sollen die Kunden wieder beliefert werden.