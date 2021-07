AustroCel steht nach schwerem Unfall weiter still

Weiter warten heißt es auch auf ein Gutachten. Dies soll klären, was an jenem verhängnisvollen Morgen des 2. Juni exakt geschehen ist. Nach der Explosion eines Druckrohrs auf dem Firmenareal trat um 5.41 Uhr Schwefeldioxid aus. Ein erfahrener Mitarbeiter (54) dürfte in unmittelbarer Nähe des Rohrs gestanden sein. Er starb in der knapp 150 Grad Celsius heißen Gaswolke. Laut Polizei war das acht Meter lange Rohr auf der Hälfte der Länge komplett aufgerissen. Die Ursache für den Rohrbruch ist unklar.