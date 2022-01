ÖVP gründet neues Klimaforum für Vorarlberg

Weg der Mitte

Die neue Plattform will sich an der Schnittstelle zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und industrieller Erzeugung positionieren und ein „verbindendes“ Element sein. Allzu radikale Klimaschutz-Maßnahmen sind vom neuen Forum wohl nicht zu erwarten, wird doch betont, dass man einen „Weg der Mitte“ anstrebe. Eine erste Mitarbeitsrunde hat bereits im vergangenen Dezember stattgefunden. Die 226 Teilnehmer haben immerhin 840 Ideen und Vorschläge in Sachen Klimaschutz eingebracht.