Unterwegs im Reich des Schneehasen

Der Schneehase (Lepus timidus) kommt in großen Teilen des nördlichen Eurasiens vor. In Europa lebt er in Skandinavien, Schottland, Irland, dem Alpenraum sowie im Baltikum. Die Population in den Alpen gilt als isoliert und kommt in Höhen zwischen 1300 und 3500 Metern vor. Der Schneehase ist überwiegend nachtaktiv und verbringt den Tag meist in einer Grube im Schnee oder im Erdboden verborgen. Global gesehen zählen die Tiere nicht zu den bedrohten Arten. Nur die Population in den Alpen gilt als gefährdet. Einer der Hauptgründe dürfte der Klimawandel sein. Die Tiere sind an ein Leben im Hochgebirge angepasst. Bei den immer wärmer werdenden Temperaturen können sie nur begrenzt in noch höher gelegene, kühlere Gebiete ausweichen. Wenn zudem Feldhasen aus den unteren Bereichen nach oben vordringen, könnte dies zu einer Konkurrenz um Nahrung führen. Darüber hinaus kann sich auch der zunehmende Bergtourismus/Skitourismus negativ auf die Tiere auswirken.