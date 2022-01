SPÖ geht in St. Pölten in die S-Bahn-Offensive

Wirbel um nächstes Haltestellen-Aus

Weil die Landeshauptstadt aber jetzt schon dringend eine Verkehrsentlastung braucht, gehen die Sozialdemokraten daher in die S-Bahn-Offensive. An Haltestellen und Bahnhöfen im Zentralraum werde man die Werbetrommel für den Öffi-Ausbau rühren. Und dabei Grünen-Ministerin Leonore Gewessler in die Pflicht nehmen: „Entgegen ihrer Sonntagsreden ist sie ja derzeit eher Absage- und Zusperrministerin“, kritisiert Ludwig. Er spricht damit auch die Redimensionierung der S 34 und die Schließung der Haltestelle Hart an – die „Krone“ berichtete. Derweil drohe weiteres Ungemach entlang der Bahnstrecke. Laut SPÖ stehe nämlich das Aus der Haltestelle Traisen im Bezirk Lilienfeld bereits fest. Die ÖBB dementieren aber: „Das ist nicht vorgesehen.“