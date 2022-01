Wann wusste die Stadt vom Aus für Haltestelle?

In der Causa um die Auflassung der ÖBB-Haltestelle Hart-Wörth im April bringen die St. Pöltner Grünen erneut Bewegung in die Sache. So soll die Entscheidung über die Streichung bereits vor Jahren getroffen worden sein. „Die Auflassung war schon im November 2017 zwischen Bund, Land und ÖBB vertraglich festgehalten. Die folgende Auflassung der Eisenbahnkreuzung sei im Übereinkommen vom Juli 2018 mit der Stadt und dem Land vereinbart worden“, so Grünen-Stadträtin Christina Engel-Unterberger.