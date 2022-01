„Geisterbahnhof“ in Freistadt wird generalsaniert

Rund fünf Millionen Euro pumpt der Bund in die Sanierung des Freistädter Bahnhofs. Die Freude darüber hält sich in Grenzen. Im Vorjahr hatte die Gemeinde per Resolution an Ministerin Leonore Gewessler gefordert, statt einer umfassenden Sanierung eine neue, weniger abgelegene Haltestelle ins Auge zu fassen.