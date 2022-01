Über eine halbe Million Tiroler darf wählen

Am 27. Februar wird in den Tiroler Gemeinden zur Wahlurne gebeten. Gewählt wird in 274 von insgesamt 277 Gemeinden. Nicht gewählt wird in Innsbruck und in Matrei am Brenner, Mühlbachl und Pfons, wo nach der Gemeindezusammenlegung an einem anderen Termin gewählt wird. In der Landeshauptstadt steht die nächste reguläre Wahl im Jahr 2024 an. Die Gemeinde Wängle im Bezirk Reutte wählte bereits am 9. Jänner 2022, da der Gemeinderat zuvor seine Auflösung beschlossen hatte.