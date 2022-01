Corona: Babys stecken sich beim Stillen nicht an

Kein Hinweis auf infektiöse Viren in Muttermilch

Wie die Forschenden um Paul Krogstad von der University of California im Fachmagazin „Pediatric Research“ darlegen, fanden sie in der Muttermilch von sieben Frauen genetisches Material von SARS-CoV-2. Aber es gab demnach keinen Hinweis auf infektiöse Viren. So zeigten die Babys, die von diesen Müttern gestillt wurden, keine klinischen Anzeichen einer Infektion (getestet wurden sie allerdings nicht).