Stillen schützt den Säugling von Anfang an

Es ist die natürlichste Form sein Kind zu ernähren - das Stillen. Und hat viele Vorteile für das Baby: Es leidet etwa seltener an Atemwegs- und entzündlichen Darmerkrankungen. Auch das Risiko, Allergien zu entwickeln, ist geringer. Trotzdem ist das Stillen noch immer mit Mythen, Halbwahrheiten und Vorurteilen behaftet. Die Weltstillwoche, eine internationale Kampagne, wird heuer in Österreich noch bis 7. Oktober veranstaltet und will Unklarheiten aus der Welt schaffen.