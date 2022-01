Mückstein Richtung Polizei: „Auftrag ausführen“

Für die Kritik der Polizeigewerkschaft an der Umsetzung der Impfpflicht-Kontrollen zeigt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wenig Verständnis: Seit der Einführung von 2G im Handel und Maskenpflicht im Freien vor einer Woche hätten Polizeibeamte auch rund 200.000 Kontrollen durchgeführt, etwa bei Überprüfungen von Verkehrsteilnehmern. „Ich gehe davon aus, dass wir bei diesen Routinekontrollen auch die Impfpflicht kontrollieren“, sagte Mückstein am Dienstag vor Journalisten. Das sei „machbar“, so Mückstein. Er geht davon aus, dass die Kontrollen „in einem vertretbaren Ausmaß“ umgesetzt werden können.