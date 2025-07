Steht im Kader! Arnautovic brennt auf sein Debüt

Schon am Samstag nach dem 7:1-Heimerfolg gegen OFK Belgrad in der Liga hatte der Roter-Stern-Coach angedeutet, dass er im Falle des Aufstiegs in die 3. Quali-Runde dann mit Arnautovic planen würde. Gegner dort ist dann entweder Lech Posen aus Polen oder der isländische Vertreter Breidablik. Gespielt wird am 5./6. bzw. 12. August. Roter Stern oder Lincoln müssen zuerst auswärts ran.