Fotos mit tierisch guter Perspektive gesucht

Die prämierten Bilder werden im Herbst bekanntgegeben und ab Ende Oktober in einer Ausstellung in der Grünen Bildungswerkstatt in der Margaretenstraße öffentlich gezeigt. Drei begleitende Themenabende mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Tierschutz und Stadtökologie laden zum Mitreden und Weiterdenken ein.