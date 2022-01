Jugendarbeitslosigkeit: Coaching als „Booster“

Mit Coaching viel höhere Chance auf Ausbildung

Voriges Jahr war das Programm - bei 55.000 Teilnehmern - mit rund 55 Millionen Euro budgetiert, auch heuer soll es wieder so viel sein. Eine aktuelle Studie habe gezeigt, dass es „eine hohe Wirksamkeit“ entwickle, sagte Kocher. Evaluiert wurden die Jahre 2014 bis 2018. In der Zeit fanden 50 Prozent jener, die am Programm teilnahmen, innerhalb eines Jahres wieder eine Ausbildung - von Vergleichsgruppen, die nicht teilnahmen, aber nur knapp 17 Prozent, so Mückstein und Kocher. Bei Jugendlichen mit Sonderschulabschluss sei die Erfolgswahrscheinlichkeit überhaupt 20 Mal höher, bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund um 25 Prozentpunkte höher.