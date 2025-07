„Lifestyle-Teilzeit“: Ministerin kontert vehement

Die Infrastruktur muss mitspielen

Neben der Reduktion des Arbeitspensums in diversen Berufen sieht die Sozialministerin einen ordentlichen Aufholbedarf bei den Kinderbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen. „82.000 Frauen wollen mehr arbeiten“, dies scheitere aber oft an mangelnder Infrastruktur. Auch müssten die Arbeitszeiten per se mehr Flexibilität ermöglichen, etwa mit einer Anhebung der Teilzeitstunden. Wenn für den Betrieb klar sei, dass die Teilzeitkräfte innerhalb von drei Monaten mehr leisten, dann solle man diesen das Recht geben, auf mehr Stunden oder in die Vollzeitarbeit zu gehen.