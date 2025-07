Ronaldo droht Fans in Saalfelden mit der Polizei

Trainingslager der Saudis mit dem Megastar im Gepäck unterschätzt?

Hotelmitarbeiter und auch das Security-Team arbeiten bis tief in die Nacht am Limit, um die Lage im Wellnessresort nur irgendwie unter Kontrolle zu behalten. Ob man das Trainingslager der Saudis mit dem Megastar im Gepäck unterschätzt hat? „Das kann ich so nicht beantworten. Aber sollten sie nächstes Jahr wieder kommen, müssten wir alles komplett anders machen“, gehen die Geschehnisse auch an Hoteleigentümer Alexander Strobl im „Krone“-Gespräch nicht spurlos vorbei.