Christoph Waltz lehrt Graf Dracula das Fürchten

Abseits von „Dracula“ ist Waltz schon bald in einem weiteren Grusel-Klassiker zu sehen. Er spielt wie auch Burgschauspieler Felix Kammerer in der Netflix-Literaturverfilmung „Frankenstein“ mit, die bei den Ende August startenden Filmfestspielen in Venedig um den Goldenen Löwen rittert. Regie führt Guillermo del Toro.