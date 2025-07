Zoll-Einigung „muss ein Weckruf für Europa sein“

„Wir haben nix gekriegt“

„Gut ist der Deal nicht“ – so bewertet hingegen der IHS-Ökonom Michael Reiter die am Sonntag verkündete Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der EU. Bisher seien nur wenige Details bekannt, aber klar sei: „Wir haben nix gekriegt“, sagte Reiter zur APA. Immerhin sei eine Eskalation mit einem Handelskrieg für den Moment verhindert worden. Eine „potenzielle Zeitbombe“ sei aber die EU-Zusage, große Mengen an Erdgas und Öl von den USA zu kaufen – das sei unrealistisch.