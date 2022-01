Für Ungeimpfte sind Jobchancen „massiv reduziert“

Erst am Dienstag forderte die WKO, trotz Impfpflicht die 3G-Regelung am Arbeitsplatz aufrechtzuerhalten, um den Wirtschaftsbetrieb im Land weiter am Laufen halten zu können. Besonders ausländische Arbeitskräfte könnten sonst wegfallen, so die Sorge. Im Interview mit der Tageszeitung „Der Standard“ erklärte Johannes Kopf nun, dass er einen damit einhergehenden Fachkräftemangel für überschätzt hält.