Leiche von entführtem Kind aus Belgien gefunden

Der Verdächtige Dave De K. hatte öfter auf Dean und seine jüngere Schwester aufgepasst - doch am Donnerstag brachte der 34-Jährige den Buben nicht, wie vereinbart, zu seinen Großeltern. Die Familie des Kindes alarmierte daraufhin die Polizei. Dean wurde zuletzt am Mittwoch in Sint Niklaas lebend gesehen - Augenzeugen gaben an, dass er in Begleitung von K. unterwegs war.