Betrunkener schlug „wie von Sinnen“ auf Auto ein

Der Einsatz begann gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Dienstag. Die Polizei wurde in die Untere Fellach in Villach alarmiert - der Lenker eines schwarzen Pkw soll dort in offensichtlich alkoholisiertem Zustand Fahrzeuge beschädigen. Schon zuvor hatte ein Autofahrer die Polizei angerufen, weil ihm ein schwer beschädigter schwarzer Pkw aufgefallen war. Tatsächlich trafen die Beamten am Einsatzort auf einen 42 Jahre alten Villacher, der der Polizei persönlich bekannt ist.