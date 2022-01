Crash auf Packer Bundesstraße fordert Verletzte

Am Nachmittag mussten die Feuerwehren Völkermarkt, St. Peter am Wallersberg und Ruden zu einem Unfall in der Ortschaft Dürrenmoos ausrücken. Aus noch unbekannter Urasche kollidierten zwei Autos mit zwei Lkw. Die Unfallstelle zog sich laut Angaben der Feuerwehr über hundert Meter.