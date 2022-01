Habicht verletzte sich bei Jagd im Hühnerstall

Wie es der Habicht am Sonntag in die Hühnervoliere im Garten einer Reihenhaussiedlung geschafft hat, ist laut Einsatzkräften noch unklar. Jedenfalls konnte der Greifvogel eine der drei darin lebenden Hennen erwischen und erlegen. Bei seinem ungewöhnlichen Jagdausflug dürfte er sich aber am Flügel verletzt haben, es gab kein Entkommen mehr für den Raubvogel.