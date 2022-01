Frau wüst bedroht: Schüsse kamen aus dem Wagen

Wilde Szenen spielten sich am Wochenende vor einem beschaulichen Wohnhaus im Bezirk Gänserndorf ab. Aufgrund von Streitigkeiten wegen Geld und einer etwaigen Visum-Verlängerung rastete der gebürtige Bosnier mit Hauptwohnsitz in Wien vollkommen aus, drohte seiner eigenen Ehefrau per Handynachrichten und feuerte schließlich vor dem Wohnhaus ihrer Familie mehrmals in die Luft. Laut ersten Erhebungen der Polizeiinspektion Leopoldsdorf im Marchfelde habe der Mann die Angehörigen der Frau sogar mit dem Umbringen bedroht, falls seinen Forderungen nicht nachgekommen werde.