Löschversuch misslang: „Softgun“-Akku explodierte

Heikler Brandalarm am Sonntagabend in Wiesenfeld, Bezirk Zwettl: Ein Hausbesitzer (46), seine Söhne im Alter von 18 und 23 Jahren und ein Freund der Familie hatten verzweifelt versucht, den explodierten Akku einer „Softgun“ zu löschen – doch der Brandherd war bald nicht mehr zu erreichen. Die Feuerwehr rückte an!