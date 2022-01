Corona-Spaziergänge werden schwerer kontrollierbar

„Geister-Demos“, die gar nicht mehr offiziell angemeldet werden – mit diesem ungewöhnlichen Problem muss sich derzeit die Exekutive in Oberösterreich herumschlagen. So geschehen beispielsweise am Sonntag, als beim Dreh eines ORF-Beitrags über den Schmuggel mit Feuerwerkskörpern am Grenzübergang Weigetschlag plötzlich zwei tschechisch-österreichische Mini-Demos auftauchten und prompt gefilmt wurden. Bis die alarmierten Polizisten ankamen, waren die offenbar gut organisierten Maßnahmen-Gegner auch schon wieder verschwunden.