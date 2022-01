Hausdurchsuchung bei zuständiger Finanzbeamtin

Die WKStA hatte am 20. Dezember 2021 bekannt gegeben, dass es mehrere Hausdurchsuchungen und eine Sicherstellung in einem Finanzamt gab. Demnach ist es an diesem Tag bei der beschuldigten Finanzbeamtin zu einer Durchsuchung ihres Büros und ihres Hauses gekommen. Dienst- und Privathandy in entsperrtem Zustand sowie zwei Laptops, ein Tablet und fünf Taschenkalender seien sichergestellt worden.