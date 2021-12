Wirbel um 630.000 Euro nachgelassene Steuern

Am Montag hat es eine Razzia in einem Finanzamt im Bezirk Baden gegeben. Und auch diesmal fällt in diesem Zusammenhang der Name Thomas Schmid. Der Ex-ÖBAG-Chef könnte laut einem Bericht des „Falter“ im Jahr 2018 als damaliger Generalsekretär im Finanzressort veranlasst haben, dass eine Steuerschuld in der Höhe von 630.000 Euro nachgelassen wird. Der begünstigte Unternehmer war dem Vernehmen nach MAN-Investor Siegfried Wolf.