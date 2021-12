Steuernachlass: Fiedler ortet „übles Sittenbild“

SPÖ sieht „verfehlte und unsaubere Politik“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bekräftigte indessen seine Kritik an der „verfehlten und unsauberen Politik der ÖVP, die sich in der Causa Wolf/Schmid wie unter der Lupe zeigt“. „Dass laut Chat-Nachrichten auch Ex-ÖVP-Kanzler Schüssel und Ex-ÖVP-Finanzminister Schelling in die höchst dubiosen Vorgänge rund um den Steuernachlass für ÖVP-Unterstützer Wolf involviert sind, legt nahe, dass es sich hier um ein ‚System ÖVP‘ handelt, das weit über Thomas Schmid hinausgeht“, so Deutsch in einer Aussendung.