Beschuldigte Beamtin hielt Vortrag über Karriere

Steuergelder erlassen?

Ermittelt wird, ob die Frau dem Unternehmer Steuergelder in der Höhe von rund 630.000 Euro erlassen hat. Dafür könnte sie einen von ihr begehrten Posten bekommen haben. Hinweise darauf, wo die Ermittler nachfragen könnten, liefert ausgerechnet die mächtige ÖVP Niederösterreich. Im selben Jahr schilderte die Beamtin auf einem Event einer Teilorganisation nämlich „ihre Karriere bis zur Vorständin des Finanzamts“. Das ließ sich zumindest in einem Bericht einer Parteihomepage offiziell so nachlesen.