Kleine Helden: Wenn Babys zu früh zur Welt kommen

Die gebürtige Mühlviertlerin war in der 21. von 40 Schwangerschaftswochen, als ihre Fruchtblase platzte. Ein Stadium, in dem in anderen Ländern legal abgetrieben werden darf. In Österreich werden ab der 24. Woche lebenserhaltende Maßnahmen angestrebt. Zwischen der Lebenserhaltung einerseits und der zu erwartenden Lebensqualität andererseits muss immer wieder abgewogen werden. Für Pia und ihr Baby zählte jetzt jeder weitere Tag im Bauch. Mit Medikamenten und Wehenhemmern versorgt, ihren Mann Wolfgang an der Seite, lag sie rund um die Uhr im Krankenhaus, irgendwo zwischen Hoffnung und Todesangst.