Zigarettendiebe sprengten Automaten in die Luft

Die Vandalen haben in der Nacht zum Sonntag vermutlich mit einem großen Böller in Lambach auf Höhe Sand 1 einen Zigarettenautomaten gesprengt. Der Knaller wurde dazu vermutlich in den Ausgabeschlitz eingelegt. Durch die Wucht der Detonation wurde der Automat aus der Betonverankerung gerissen. Einige Teile wurden dabei bis zu 31 Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert