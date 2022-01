17-Jährige schmuggelte Kugelbombe über Grenze

Eine 17-jährige Autolenkerin aus Sierning ist am Samstagabend beim Schmuggeln einer 2,5 Kilo schweren Kugelbombe über die tschechisch-oberösterreichische Grenze in Bad Leonfelden erwischt worden. Die Jugendliche hatte auch noch elf Böller der Kategorie F3 und F4 und sieben Stabraketen der Kategorie F4 unter einer Decke versteckt. Die illegale Pyrotechnik soll ein Bekannter (21) in ihrem Pkw versteckt haben.