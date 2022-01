Zustellerin plünderte und entsorgte Briefe

Gerade in Pandemie-Zeiten sind Post- und Paketzusteller „systemrelevante Lebenserhalter“, bringen sie doch auch im Lockdown dringend benötigte Waren zu in den eigenen vier Wänden Gestrandeten. Damit nahm es eine ehemalige Postmitarbeiterin in NÖ nicht ganz so genau und ließ den Inhalt von RSb-Briefen in ihre eigene Tasche wandern. Auch ein hochpreisiges Mobiltelefon fand nicht den Weg zu seinem rechtmäßigen Besitzer. Die für sie weniger interessanten Kuverts landeten dafür im Müll. Jetzt musste sich die einstige Zustellerin im Landesgericht St. Pölten verantworten.