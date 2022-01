Gemeinsam gegen die internationalen Bier-Konzerne

Bekenntnis zur Brautradition

„Ich freue mich, dass mit der neuesten Erweiterung auch viele kleinere Brauer zugelassen wurden“, meint Markus Führer. Der Chef der Gablitzer Brauerei, der erst kürzlich in eine größere Produktionsstätte im benachbarten Purkersdorf umgezogen ist, schaut beim Bier auf Tradition. Mehrfach wurde er für seine klassischen Stile ausgezeichnet. Jedes Fass und jede Flasche werden hier von Hand abgefüllt. „Wir bekennen uns gerne zur österreichischen Brautradition“, sagt er. Und durch das Siegel können die Kunden auch sicher sein, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt. Führer: „Sagen wir so, unsere Mitglieder zahlen garantiert ihre Steuern in Österreich.“