St. Pölten: 64 Anzeigen und 4 Festnahmen bei Demo

Marco Pogo für Doku vor Ort

Während der Fokus der Teilnehmer auf die lautstarke Kritik an der Regierung gerichtet war, kam es am Rand des Zugs zu einem kuriosen Stelldichein. „Polit-Komiker“ und Parteichef Marco Pogo von der Bierpartei schaute für eine TV-Dokumentation in Sachen Impfpflicht vorbei: „Ich bin sehr froh, dass wir in einem Land leben, wo man seine Meinung frei äußern kann. Schade aber, dass sich viele Leute den Erkenntnissen der Wissenschaft verschließen“, so Pogo im Gespräch mit der „Krone“.