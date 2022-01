Ländle-Adler fliegt zu seinem bereits 15. Triumph

Nachdem Wohlgenannt bereits am Samstag den ersten Bewerb auf der Schattenbergschanze für sich entschieden hatte, gab es auch am Sonntag kein Vorbeikommen am Vorarlberger. Nach Durchgang eins, der von schwierigen Windverhältnissen geprägt war, lag Wohlgenannt nach einem Satz auf 126,5 Meter noch auf Rang sechs.