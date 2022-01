Klagenfurter Lichtermeer im Gedenken an Opfer

Ein Lichtermeer mit 350 Personen zog im Gedenken an die Corona-Erkrankten und über 13.000 Pandemieopfer am Samstagabend durch Klagenfurt. Auch Landeschef Peter Kaiser und Hilfswerk-Präsidentin Elisabeth Scheucher waren dabei. Am Nachmittag hatten in der Lindwurmstadt etwa 2000 Maßnahmengegner demonstriert.