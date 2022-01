Vier Kandidaten wollen den Lienzer Chefsessel

Auch die ÖVP will auf den Chefsessel

Einer davon ist VP-Spitzenkandidat Alexander Kröll. Der Pädagoge ist für seine ruhige Art bekannt und seit dieser Periode bereits Obmann im Ausschuss für Bau und Planung. „Ich bin nicht die Rampensau, aber habe dennoch das notwendige Durchsetzungsvermögen.“ Sein Ziel ist ambitioniert: Neben dem Halten der bisherigen sieben Mandate will er auch in die Stichwahl.