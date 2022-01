Osttirol wählt: Aus der Pension zum Ortschef

Läuft alles nach Plan, soll nach den Wahlen der langjährige Gemeindevorstand Reinhard Mair das Zepter in der Kommune übernehmen. Neben dem Feuerwehrhaus will der pensionierte Lehrer vor allem die Weiterentwicklung der Region forcieren - in erster Linie in den Bereichen Energie, Klima, Familie und Bildung. Geplant ist eine Umfrage zur Kinderbetreuung: „Wir wollen wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, das weiter auszubauen und ob der Bedarf gegeben ist.“