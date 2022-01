Bio-Wanderbäcker kommt keine Hefe in die Backstube

Bis zu drei Tage dauert die Herstellung seiner Brote und Weckerl - David Bonigut ist einer von wenigen Sauerteig-Bäckern in Österreich. In seine neue Backstube in Leonding kommt ihm keine Hefe, arbeitet er ausschließlich mit Bio-Mehl, Wasser und Salz. Das Ergebnis: Ein einzigartiger Geschmack.