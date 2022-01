ÖSV-Saisonsieger muss um Olympia-Startplatz bangen

Und in seiner eigentlichen Spezialdisziplin lief es für den Polizeisportler bislang noch nicht wie erhofft. Nach Rang 21 in Val d’Isere (Fra), verpasste Hirschbühl den Klassiker in Madonna (It) coronabedingt. Dann kam die Absage in Zagreb (Kro), zuletzt ein Ausfall in Adelboden. „Realistisch betrachtet war ich an Olympia in dieser Saison noch nie nahe dran“, sagt der Rossignol-Pilot. „Jetzt bin ich aber noch ein wenig weiter weg.“