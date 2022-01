LIVE, 10.30 Uhr: Wer gewinnt Slalom in Adelboden?

Bei den Torläufen in Val d‘Isere und Madonna di Campiglio war Feller jeweils ausgefallen, ein Ergebnis fehlt ihm in dieser Disziplin also noch. „Ich habe zwar gezeigt, dass ich schnell bin. Aber im Slalom hat man immer 120 Tore, die einem einen Strich durch die Rechnung machen können.“ Genügend Gelegenheiten, um Punkte anzuschreiben, hat er freilich. Im Jänner stehen bis zu den Olympischen Spielen in Peking schließlich noch vier Slaloms an.