„Sollte die Slalom-Saison eine Granate werden...“

Knapp einen Monat nach seinem fulminanten Heimsieg beim Flexenrace in Zürs-Lech traf die „Krone“ den Vorarlberger Christian Hirschbühl im Olympiazentrum in Dornbirn zum großen Interview. Der 31-Jährige verrät, was der Triumph mit ihm gemacht hat, warum erst zwei Tage vor dem Rennen feststand, dass er wirklich fahren kann, was bei ihm einen schweren Knick im Kopf verursacht hatte und was passieren muss, damit er vielleicht wieder rennmäßig Riesentorlauf fährt.