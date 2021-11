LIVE, 20.15 Uhr: Abfahrt der Herren in Lake Louise

Nach der wetterbedingten Absage am Freitag startet heute der zweite Versuch der Herren-Abfahrt in Lake Louise. Wer holt sich den Sieg beim Speed-Auftakt in Kanada? Max Franz zählt nach starken Auftritten im Training zum Favoritenkreis. Wir berichten ab 20.15 Uhr live. Mit dem sportkrone.at-Ticker verpassen Sie keinen Schwung.