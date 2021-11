Hirschbühl: „Jetzt gönne ich mir ein paar Bier“

Dabei wäre es fast gar nicht zum allerersten Weltcupsieg des Vorarlberger Slalom-Spezialisten gekommen. In der Qualifikation am Vormittag, in der Hirschbühl und Raschner gemeinsam auf die Strecke gingen, war der 31-jährige Lokalmatador bereits knapp vor dem Aus. „Ich war echt schon kurz davor, meine Sache zu packen“, gesteht der Polizeisportler, der bis gestern einen vierten Platz beim Slalom von Wengen aus dem Jänner 2017 als bestes Weltcupergebnis zu Buche stehen hatte. Am Ende rutschte er als 15. aber doch noch in die K.-o-Duelle - und begeisterte dort das Publikum mit vier unglaublichen Aufholjagden.