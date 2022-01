Kein Personal mehr - Pflegebetten gestrichen

„Schon vor der Pandemie war die Belastung hoch. In den vergangenen zwei Jahren sind dann viele Mitarbeiter an ihre Grenzen gekommen“, verteidigt Achim Steinhauser die Schließung des Wohnbereichs. Vier der betroffenen Bewohner übersiedeln in eine Einrichtung nach Koblach. Ab Februar werden in Götzis rund 60 Mitarbeiter in den verbleibenden drei Wohnbereichen für die Senioren sorgen.