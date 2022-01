Justiz-Irrfahrt mit sechs gebrauchten Reifen

Vater und Sohn Permanschlager sind Altreifen-Entsorger in Braunau. Dafür, dass sie sechs gebrauchte, aber augenscheinlich noch verkehrstüchtige Pneus an einen bedürftigen Menschen umlenkten, verhängte die BH Braunau – geleitet von Gerald Kronberger – im Mai 2020 stolze 2100 Euro Geldstrafe. Weil so eine Richtungsänderung gegen das Abfallwirtschaftsgesetz verstoße. Das Landesverwaltungsgericht, bei dem sich die Entsorger beschwerten, wandelte diese Buße aber in eine bloße Ermahnung um. Dies mit der Begründung, dass es wohl keine Gefährdung des Straßenverkehrs sei, mit solchen Reifen mit noch genug Profil zu fahren.